Евгений Ковалев: Председатель Госдумы уделяет большое внимание развитию здравоохранения в нашей области

Евгений Ковалев

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») высказал свое мнение о строительстве новых учреждений здравоохранения в Саратове. По его словам, при активном участии спикера Госдумы Вячеслава Володина в областном центре появляются новые поликлиники и больницы, где каждый может получить качественную медицинскую помощь.

- Благодаря председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, который помогает нашей области и комплексно подходит к решению вопросов, беспокоящих жителей, в нашем регионе уже появилась новая поликлиника в Солнечном-2, строятся инфекционный и онкологический центры. Новые объекты здравоохранения позволят не только оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь, но и создадут рабочие места для трудоустройства специалистов.

Сегодня активно застраиваются новые микрорайоны, и поликлиники не справляются с притоком населения. Пример тому – Солнечный-2. Важно, что с появлением поликлиники жителям микрорайона, особенно пожилым людям, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, не нужно ездить в основной корпус, который расположен достаточно далеко, чтобы получить медицинскую помощь или пройти обследование.

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «Единая Россия» также большое внимание уделяют необходимости комплексной застройки микрорайонов. Эта тема не раз поднималась в региональном парламенте. Важно, чтобы, приобретая жилье в новых микрорайонах, человек понимал, что за медицинской помощью ему не придется ехать в другую часть города, а имеющаяся рядом поликлиника сможет обслуживать всех жителей ближайших домов. Только такой подход, к которому всегда призывает спикер Госдумы, позволит сделать качество жизни людей максимально комфортным, – отметил Ковалев.

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