Николай Панков: Рассматриваем ситуацию с ЖК «Победа»

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На рабочей группе по защите прав дольщиков в Саратове 12 февраля обсуждают ситуацию с ЖК «Победа».

Как сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной думы Николай Панков, накануне было направлено письмо в прокуратуру, чтобы «ничьи корыстные интересы не мешали завершению строительства». Соответствующее поручение во время визита в Саратов дал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Кроме «Победы», осталось достроить еще несколько объектов для дольщиков. В том числе, ЖСК «Оптимист-2018», который курирую. Там несогласованные шаги привели к срыву первого аукциона. Вот уж смешно. Деньги выделили через ДОМ РФ на дострой. А тендер не состоялся, – написал Панков.

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