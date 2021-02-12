В Саратовской области появится первый в РФ электробус с ночной подзарядкой

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«ПК Транспортные системы» приступил к производству уникального электробуса.

Его кузов сварен и покрашен на энгельсском заводе производственной площадки организации.

Это двухсекционный транспорт, который будет заряжаться только ночью. Четырех-шести часов достаточно для работы на весь день. Такое предложение инновационно — до этого подобным моделям приходилось заряжаться на конечных остановках транспорта.

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Еще там будет инновационная климат-система — электрическая, а не дизельная, как у уже имеющихся моделей, мультимедийные комплексы, USB-разъемы. В одном транспорте могут поместиться сразу 150 человек.

Первичную сборку транспорта проводят уже сегодня на Тверском механическом заводе электротранспорта, который входит в ПК ТС.

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