Семьям с детьми в Саратовской области выплатят 11,2 млрд рублей

В Саратовской области 11,2 млрд рублей планируется направить на финансовую поддержку семей с детьми.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, это на миллиард больше прошлогоднего уровня.

На коллегии, которая прошла 12 февраля, министр Сергей Наумов рассказал об основных мерах поддержки. Так, выплаты получают 72 тыс. семей с детьми в возрасте 3-7 лет, 17 тыс. семей. У которых родился первый ребенок. Также предусмотрено пособие на детей до полутора лет.

Региональный материнский капитал в 2020 году перечислен 1 726 жителям региона. Сергей Наумов отметил, что по инициативе губернатора области Валерия Радаева срок предоставления регионального маткапитала продлен до 2024 года.

Бесплатный автотранспорт в прошлом году получили 24 семьи, в которых воспитываются семь и более детей.

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