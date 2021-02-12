В Саратовской областной думе предложили отслеживать активность учеников в соцсетях с привлечением полиции

«Бумеры» и миллениалы пытались решить, как быть с «зумерами»

Нужно отслеживать поведение подростков в соцсетях, когда они находятся вне учебных заведений. Чтобы получить доступ к закрытым аккаунтам учеников, возможно надо привлекать соответствующее подразделение полиции. Об этом 12 февраля, выступая в Саратовской областной думе на совещании «Современные подходы к воспитанию молодежи. Роль семьи и школы», заявила преподаватель педагогического колледжа Оксана Калашникова.

Основным мотивом выступления ученых и педагогов на этом мероприятии стало противодействие распространению протестных настроений в подростковой среде.

По мнению выступавших, пандемия и последующий за ней период самоизоляции и ограничений привел к замыканию подростков на себе, сокращению круга общения. А также «к появлению сетевых лидеров с неоднозначной позицией, но способных повести за собой». Об этом заявила декан юридического факультета СГУ имени Чернышевского Галина Комкова.

- Разногласия происходят из-за непонимания, но если молодежь поколения Y считает, что старшие относятся к ним в основном доброжелательно, то поколение Z — поколение соцсетей — считает в большинстве, что взрослые относятся к ним негативно.

Клиповое мышление делает их беззащитными к манипуляциям в соцсетях со стороны политических сил и маркетинговых специалистов, — заявила Комкова.

В 2021 году появились новые обстоятельства у протестного движения. Пандемия и самоизоляция привели к сокращению возможностей социальной адаптации. Поиск идентичности и идентификации при доверии к интернету, приход политики в соцсети у подростков привел к преобладанию протеста над реальной жизненной адаптацией. Об этом вела речь в своем выступлении заместитель заведующего кафедрой социологии молодежи соцфака СГУ имени Н. Г. Чернышевского Ольга Мунина.

- Механики лайка и «свайпа» сформировали принципы восприятия информации по принципу «нравится — не нравится».

С родителями и учителями произошло то, что они оказались не готовы к информационной среде.

Они сейчас пытаются интегрироваться в нее, в то время как цифровые аборигены — молодежь, несовершеннолетние — давно там живут. Получилось, что младшие начали учить старших. Плюс традиционные поколенческие конфликты, произошел цифровой разрыв между ними, чем воспользовалась несистемная оппозиция, которая говорит с подростками понятными образами, в том числе через TikTok, — сказала Мунина.

В качестве способов противостоять этому, кроме слежки в соцсетях, предложено задействовать популярных блогеров, делать мотивирующие и разъясняющие ролики. Важно взаимодействие с родителями детей поколения Z, (родившихся после 2010 года — прим. ред.) образовывать их, читать им лекции.

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