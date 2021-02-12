Денис Жабкин: Вячеслав Володин поддержал градозащитников по сохранению исторического облика набережной

Общественник и краевед Денис Жабкин на своей странице в соцсети рассказал о состоявшейся встрече градозащитников со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

- По сохранению туфа и столбов на старой части набережной Вячеслав Володин высказался однозначно «за». Он обратился к главе города: «Ваша задача — не только провести реконструкцию, ваша задача — сохранить исторический облик набережной. А это значит и фонари, и облицовка. Да, вас, возможно, это раздражает, вы считаете: нет, как же, это же будет новая набережная! Но если мы с вами возьмем и нарушим исторический облик, это будет вред больший, чем если мы с вами не сделаем», — подчеркнул спикер Государственной думы. Поддержал он и восстановление внешнего вида стадиона «Спартак». Идея, с которой мы ходили с Владимиром Лешуковым к мэру и губернатору, о создании муниципальной и региональной программ сохранения объектов культурного наследия также поставлена теперь в задачу для исполнения. А как иначе? Разработаны проекты на реставрацию 21 объекта, федеральные деньги выделены только на пять», — отметил Жабкин.