В Саратове подросток семь лет сексуально растлевал ребенка

В Саратове вынесен приговор 17-летнему педофилу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в трех эпизодах сексуального насилия по отношению к малолетней девочке.

Выяснилось, что преступления парень совершал с 2017 по 2019 годы, когда ему было от 14 до 16 лет. Его жертве в то время было всего 8–10 лет, о чем злоумышленник знал.

Суд установил, что девочка не могла осознавать характера совершаемых с ней действий, поэтому находилась в заведомо беспомощном состоянии. Рассказать о происходящем маме она решилась только в декабре 2019 года. Женщина сразу обратилась в СУ СКР.

В ходе расспросов девочка рассказала о трех случаях надругательства.

Свою вину парень не признал. Тем не менее суд вынес решение — семь лет в воспитательной колонии.

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