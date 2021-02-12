В Саратовской области на неделе ожидаются сильные морозы

Эти выходные в Саратовской области будут еще теплыми, а на следующей неделе придет холод.

Начальник отдела областного Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов», что ночью и утром 13 февраля прогнозируется от -3 до +2 градусов тепла в большинстве районов региона, на северо-востоке до -8. Днем в субботу в регион придет холодный воздух, и столбик термометра опустится до -6…-11 градусов. В воскресенье ночью и днем ожидается -7…-12 градусов, в северо-западных районах -14…-17 градусов.

Ожидается снег, сопровождаемый сильным ветром.

В первой половине недели столбик термометра опустится до -18…-23 градусов, в большинстве районов региона, кроме юго-востока, — до -12…-15 градусов, днем до -15…-20.

В районах похолодает до -12…-14 градусов.

Ночами похолодает до -24…-29 градусов, на юго-востоке до -18…-22 градусов. Днем столбик термометра опустится до -17…-22 градусов, на юго-востоке до -14…-16 градусов.

По ощущениям будет мороз, ожидаются туманы по утрам и ухудшение видимости до 500 метров.

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