Школа и 62 класса закрылись в Саратовской области из-за коронавируса

В Саратовской области на 12 февраля из-за коронавируса остается закрытой одна школа в Базарно-Карабулакском районе. Там более один сотрудник.

- Также закрыты 62 класса в 45 школах региона. На самоизоляции находятся 1 505 учеников и 45 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в областном Минобразе.

Кроме того, из-за коронавируса дома остается одна группа Балаковского политехнического техникума. В вузах области три группы переведены на дистанционное обучение.

Полностью закрыт детский сад в Петровском районе — это 68 детей. А также 14 групп в десяти детсадах области.

Из-за ОРВИ закрытых учебных заведений нет, а вот частично классы на «дистанционке» есть — 13 в восьми школах области. Это 302 школьника. В пяти детсадах ОРВИ привели к закрытию шести групп, в которые ходили 144 воспитанника.

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