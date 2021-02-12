Авария у театра «Теремок» оставила без воды тысячи саратовцев

Воду могут дать только вечером Фото: Екатерина Семенова

Несколько тысяч жителей Саратова на весь день 12 февраля остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, аварийные работы на водоводе на пересечении улиц Мичурина и Бабушкиного взвоза (у театра кукол «Теремок») начались рано утром.

До 22:00 будет закрыта задвижка, из-за чего 171 жилой дом остался без воды. В них проживают 17 685 человек, в том числе 2 947 детей.

В зону отключения входят улицы: Чернышевского, Мичурина, Первомайская, Григорьева, Волжская, Некрасова, Комсомольская. Октябрьская, Соборная, Радищева, Князевский взвоз, Нескучный и Обуховский переулки, проезд Котовского, Соборная площадь.

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