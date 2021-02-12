Три женщины и мужчина в Саратовской области скончались от коронавируса

Коронавирус унес жизни еще четырех саратовцев Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще четыре человека умерли от коронавируса за сутки. Итого в регионе на утро 12 февраля от COVID-19 скончались уже 594 человека.

В Минздраве Саратовской области рассказали «КП-Саратов», что это мужчина и три женщины.

У 61-летних мужчины и женщины был сахарный диабет. Кроме того, он страдал ишемической болезнью сердца, а она — экзогенно-конституциональным ожирением и гипертонической болезнью.

Атеросклеротическая болезнь сердца была у 66-летней женщины.

68-летняя также болела сахарным диабетом, флебитом глубоких сосудов нижних конечностей. Заболевание у нее осложнилось развитием тромбоэмболии легочной артерии и острым почечным повреждением, что потребовало проведения заместительной почечной терапии.

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