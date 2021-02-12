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В Саратове приставы взыскали с мошенницы 700 тысяч рублей

Долг она погасила после запрета на совершение регистрационных действий с недвижимостью
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове приставы взыскали с аферистки 700 тысяч рублей.

- Суд признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения и обязал выплатить ущерб, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Деньги взыскали с ее расчетного счета. Также на ее недвижимость пристав наложил временный запрет на совершение регистрационных действий.

После таких санкций женщина нашла средства и погасила долг.

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