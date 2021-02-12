В Саратове приставы взыскали с мошенницы 700 тысяч рублей

В Саратове приставы взыскали с аферистки 700 тысяч рублей.
- Суд признал женщину виновной в двух эпизодах мошенничества с использованием своего служебного положения и обязал выплатить ущерб, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Деньги взыскали с ее расчетного счета. Также на ее недвижимость пристав наложил временный запрет на совершение регистрационных действий.
После таких санкций женщина нашла средства и погасила долг.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.