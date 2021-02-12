Еще больше камер фиксации ПДД появится на улицах Саратова

На дорогах Саратовской области установят еще больше камер фиксации нарушений ПДД.

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. На эти цели планируется потратить 33 млн рублей из областного бюджета.

Камеры должны быть установлены на улицах Большая Лесопарковая, Чернышевского и проспекте Строителей в Саратове. На улицах Полиграфическая и Студенческая в Энгельсе. На мосту Победы, набережной Леонова, Трнавской, Береговой и на шоссе Академика Королева в Балакове. На улице Маркса в Балашове. А также на трассе Балаково — Духовницкое у села Натальино.

Итоги аукциона планируется подвести 25 февраля, а поставить камеры — в течение недели после заключения контракта.

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