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Полицейский из Татарстана отделался условным сроком за смертельное ДТП на саратовской трассе

Водитель из Ивантеевского района погиб, пассажирка получила тяжелые травмы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Полицейский из Татарстана устроил в Саратовской области смертельное ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в августе 2020 года возле Пугачева.

Сотрудник полиции Республики Татарстан ехал на технически исправном автомобиле Ford Focus по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Суд установил, что он нарушил ПДД и врезался во встречный автомобиль Hyundai Getz.

За рулем сидел 56-летний житель Ивантеевского района — он скончался в больнице. Кроме того, в машине находилась 43-летняя пассажирка, которая получила тяжелые травмы.

Житель Татарстана признал свою вину, раскаялся и возместил моральный вред.

Его приговорили к условному сроку на три года, а также на два года лишили водительских прав.

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ДТП