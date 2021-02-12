Полицейский из Татарстана отделался условным сроком за смертельное ДТП на саратовской трассе

Полицейский из Татарстана устроил в Саратовской области смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, авария произошла в августе 2020 года возле Пугачева.
Сотрудник полиции Республики Татарстан ехал на технически исправном автомобиле Ford Focus по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Суд установил, что он нарушил ПДД и врезался во встречный автомобиль Hyundai Getz.
За рулем сидел 56-летний житель Ивантеевского района — он скончался в больнице. Кроме того, в машине находилась 43-летняя пассажирка, которая получила тяжелые травмы.
Житель Татарстана признал свою вину, раскаялся и возместил моральный вред.
Его приговорили к условному сроку на три года, а также на два года лишили водительских прав.
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