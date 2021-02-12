Более 40 тысяч человек в Саратовской области сделали прививку от коронавируса

Фото из телеграм-канала оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Саратовской области
В Саратовской области более 40 196 человек сделали прививку от коронавируса.
Данные на утро 12 февраля предоставило региональное министерство здравоохранения.
Из 40 тыс. человек 6 953 прошли оба этапа вакцинации с разницей в 21 день.
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