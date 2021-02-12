Жительница Саратова поверила в выигрыш iPhone и лишилась денег

Жительница Ленинского района Саратова поверила мошенникам и лишилась денег.

- В социальной сети ей написали, что она выиграла iPhone 11, но для получения надо оплатить страховку и доставку. Обрадовавшись, женщина перевела на указанный счет 6 133 рубля и отправила свои данные, но телефон, конечно, не получила, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские, к которым обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело за мошенничество.

В региональном ГУ МВД просят не соглашаться на получение приза в лотерее, в которой вы не участвовали. Если вас просят оплатить услуги, в СМС пишут, что надо отправить сообщение или перезвонить по указанному номеру — не делайте этого.

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