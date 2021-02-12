Кровля цеха сгорела в селе Кокурино

Кровля сгорела на площади 40 кв. метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове утром 11 февраля горел заводской цех.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в производственном цехе индивидуального предпринимателя в поселке Кокурино Заводского района.

Сгорела кровля на площади 40 кв. м.

Названа предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при работе печи.

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