Кровля цеха сгорела в селе Кокурино

Кровля сгорела на площади 40 кв. метров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратове утром 11 февраля горел заводской цех.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в производственном цехе индивидуального предпринимателя в поселке Кокурино Заводского района.
Сгорела кровля на площади 40 кв. м.
Названа предварительная причина пожара — нарушение правил безопасности при работе печи.
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