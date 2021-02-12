Пенсионер зарезал оскорбившую его сожительницу в Калининском районе

Мужчина показал на месте, как убивал женщину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Калининском районе Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 68-летнему мужчине. Он признался и раскаялся.
По версии следствия, вечером 3 февраля мужчина со своей 51-летней сожительницей распивали алкоголь в доме села Малая Екатериновка. Женщина принялась его оскорблять, все больше распаляясь, несмотря на уговоры. В итоге мужчина схватил нож и несколько раз ударил ее по груди и рукам.
О том, что женщина умерла, он понял лишь утром, когда проснулся и увидел тело.
Причиной смерти стала потеря крови от множества колото-резаных ранений аорты и вены.
Мужчина на месте показал, как убивал женщину. Сейчас он арестован.
Сейчас обвиняемый находится под стражей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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