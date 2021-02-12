В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 232 человека.

Количество зараженных на 12 февраля 2021 года составило 46 075.

Больше всего новых случаев в Саратове — 123, Энгельсском районе — 27, Балаковском — 15.

Среди 232 заболевших 148 человек с пневмонией, 78 — с признаками ОРВИ, у шести человек COVID-19 протекает бессимптомно.

Всего выздоровели в Саратовской области 40 882 человека, а за сутки — 253.

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