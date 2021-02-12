Саратов в пятницу встал в утренних пробках

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В Саратове снова утренние пробки.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, интенсивность пробок достигает 7 баллов на утро 12 февраля.
Серьезный затор возник на проспекте 50 лет Октября в обе стороны. Ситуацию усугубляют пробки на прилегающих улицах Тракторная и Техническая.
На СХИ сложная ситуация на улицах Танкистов, Жуковского и Высокая.
По Кутякова проблематично добраться до вокзала. Стоит движение по улицам Рахова, Мичурина, Первомайская, Чапаева, Чернышевского, Астраханской.
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