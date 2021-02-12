Видимость меньше 500 метров и снег: синоптики предупредили саратовцев о непогоде

В Саратовской области сегодня, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями.
- Днем пройдет небольшой снег, местами будет туман с видимостью 500 метров и менее, гололед — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.
Температура днем поднимется до +3…-2 градусов, а местами на севере области опустится до -7 градусов.
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