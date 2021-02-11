Саратовец оформил на девушку кредит: полиция просит граждан никому не отправлять фото паспорта

В Кировском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже.
- В отдел обратилась 19-летняя студентка. Ей начали приходить сообщения о просрочке выплат по 30-тысячному кредиту и начислении пени. Никакого кредита она не брала, а вот такая сумма действительно пришла на ее счет. Накануне ее бойфренд дал данные карты якобы своему работодателю, прибывшие деньги она отдала парню. Он исчез, а кредит остался, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.
Полицейские задержали теперь уже бывшего возлюбленного потерпевшей. Оказалось, что 24-летний парень оформил онлайн-кредит, а чтобы забрать деньги, придумал историю. Свою вину он признал и собирается возместить ущерб.
Теперь злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Правоохранители просят граждан никому не отправлять фото паспорта по электронной почте, не давать его сканировать.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.