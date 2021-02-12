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В Заводском районе насильник напал на 15-летнюю девочку

Мужчина сознался и ждет суда
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина напал на девочку у дома по 7-му Динамовскому проезду

Мужчина напал на девочку у дома по 7-му Динамовскому проезду

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове под суд пойдет 27-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом за хищения.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней, совершенное с особой жестокостью и угрозами.

Мужчину обвиняют в насилии и угрозах несовершеннолетней

Мужчину обвиняют в насилии и угрозах несовершеннолетней

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, вечером 9 декабря прошлого года 15-летняя девочка возвращалась домой от подруги. На 7-м Динамовском проезде на нее напал неизвестный мужчина, он силой и угрозами принудил ее к действиям сексуального характера и скрылся.

Девочка шла домой от подруги

Девочка шла домой от подруги

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержать подозреваемого удалось совместными усилиями полиции и СК. Свою вину он полностью признал и был арестован. Дело передано в суд.

Мужчина был арестован

Мужчина был арестован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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Криминал