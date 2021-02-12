В Саратове мать нашла тело дочери в ее постели

Следователи СК выясняют причины смерти женщины в квартире дома на Рабочей
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Во Фрунзенском районе Саратова погибла 34-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Тело нашла мать погибшей, когда 10 февраля пришла навестить женщину в ее квартиру дома на Рабочей. Бездыханная женщина лежала в кровати.
Тело женщины было найдено в ее кровати
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Изначально на теле не было найдено следов насильственной смерти, но позже выяснилось, что у нее переломаны ребра.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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