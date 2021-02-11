Количество техники на расчистке снега в Саратове снизилось в два раза

Количество снегоуборочной техники на улицах Саратова резко уменьшилось

Мэрия Саратова после коллапса утром и днем 11 февраля 2021 года к вечеру распространила сообщение, что ночью город будут убирать 240 единиц специальной техники. Это чуть больше, чем было задействовано в борьбе со стихией накануне, но не идет ни в какое сравнение с тем, что анонсировалось администрацией города ровно два года назад, в феврале 2019 года.

- В ночь с 24 на 25 февраля 2019 года вести уборку города будут 13 звеньев спецтехники МБУ «Дорстрой», МБУ «Служба благоустройства» и привлеченных спецмашин. Всего в очистке дорожного полотна примут участие около 500 единиц снегоуборочной техники, — сообщал сайт мэрии тогда.

Почему в уборке снега сегодня не задействованы еще две с половиной сотни машин — не известно.

При этом к ноябрю 2019 года Саратов получил официально почти 200 новых снегоуборочных машин.

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