Сторонники Володина проводят опрос, нужна ли Саратову «Икеа»

Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина организовали в телеграм канале «Володин Саратов» опрос, нужна ли в Саратове «Икеа».

Мнением подписчиков интересуются также в пабликах в Instagram и «ВКонтакте».

Опрос появился из-за того, что периодически в пабликах сторонников Володина возникает тема необходимости появления магазина «Икеа» в Саратове.

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