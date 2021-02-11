Сторонники Володина проводят опрос, нужна ли Саратову «Икеа»

Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина организовали в телеграм канале «Володин Саратов» опрос, нужна ли в Саратове «Икеа».
Мнением подписчиков интересуются также в пабликах в Instagram и «ВКонтакте».
Опрос появился из-за того, что периодически в пабликах сторонников Володина возникает тема необходимости появления магазина «Икеа» в Саратове.
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