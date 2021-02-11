Саратовцы смогут голосовать за объекты для благоустройства через интернет

В России запускают новую онлайн-платформу для голосования по территориям и объектам для благоустройства.

Замглавы Минстроя РФ Максим Егоров рассказал, что голосование устроено максимально просто, регистрация проходит через госуслуги, различные соцсети и иные сервисы.

- Ключевые преимущества платформы — доступность голосования, понятный и прозрачный выбор территории, обмен данными с существующими региональными платформами, — рассказал Егоров.

В Центре управления регионом сообщили, что выбор можно будет сделать с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Проголосовать может любой человек старше 14 лет.

Напомним, последнее рейтинговое голосование проходило в Саратове 28 февраля 2020 года. Тогда работали 59 участков, которые приняли более 34 тыс. человек. Большая часть из них выбрала для благоустройства набережную.

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