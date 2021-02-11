В Саратове 12 февраля поженятся 82 пары молодоженов

Юлия Пономарева, начальник Управления по делам ЗАГС

В пятницу 12 февраля – вторая красивая дата для бракосочетания в 2021 году.

Как рассказала Юлия Пономарева, начальник Управления по делам ЗАГС правительства области в эфире радио «Комсомольская правда»-Саратов, в эту дату-палиндром планируют заключить брак 82 пары.

Другая дата, которая привлекла внимание влюбленных, это 14 февраля. В этом году она выпадает на воскресенье и обычно отделы ЗАГС не регистрируют браки.

- Но мы всегда идем навстречу молодоженам. Поэтому 14 февраля работает Дворец бракосочетаний на Волжской и Энгельсский отдел ЗАГС. И там 14 февраля появится 16 счастливых семей, – рассказала Юлия Пономарева.

Пожать заявление на бракосочетание можно на любую дату, главное, успеть подать заявление не позднее чем за месяц. Сделать это можно, в том числе, через Госуслуги.

Кроме того, в 2021 году совпали День Победы и Красная горка. Поэтому 9 мая впервые пройдут регистрации брака.

Радио «Комсомольская правда»- Саратов можно слушать на волне 90,6fm, на сайте saratov.kp.ru, а подкасты и свежие программы – на сайте radiokp.ru.

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