Собственники жилья в Саратове смогут сдавать квартиры дистанционно

Посмотреть понравившуюся квартиру можно будет в любое время дистанционно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Саратов ожидает бурное развитие рынка аренды жилья. По оценке экспертов, ежегодно владельцы сдают около 30 тыс. квартир, однако сейчас процесс происходит стихийно, зачастую хозяева и квартиранты не находят общего языка. Теперь в регионе появится новый формат аренды, с которым ситуация обещает измениться в лучшую сторону.

В крупных российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону и других — успешно работает сервис «ПИК-Аренда». Он позволяет собственнику подготовить квартиру к сдаче, найти клиентов, оформить страховку.

Как сообщили «КП-Саратов» в компании, формат для Саратова будет уникальный. Например, на время поиска жильцов в квартире можно установить камеры и кодовые замки, чтобы клиенты смогли посмотреть жилье в любое время, не беспокоя хозяина, в том числе дистанционно. Собственник также может воспользоваться услугами выездных менеджеров, чтобы не устанавливать новое оборудование.

Кроме подготовки квартиры и поиска клиентов, компания полностью контролирует внесение всех платежей и берется урегулировать возможные споры между владельцем и нанимателем.

Для владельцев жилья в Саратове услуги будут бесплатными.

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