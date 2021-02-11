В Саратовской области поверившая в компенсацию за услуги гадалки женщина отдала мошенникам деньги

В Ивантеевском районе аферисты обманули женщину на 56 тыс. рублей.
- Ей позвонил неизвестный и предложил компенсацию 400 тыс. рублей за оказанные услуги экстрасенса. Та и правда обращалась ранее к ясновидящему, но желаемого результата не получила, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Чтобы получить деньги, гражданке предложили оплатить комиссию за перевод. Она поверила и перевела 56 тыс. рублей, но компенсации не дождалась.
Всего за сутки мошенники обманули 13 жителей области на сумму более 700 тыс. рублей.
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