Инфекционную больницу в Саратове достроят за счет федеральных средств

Новую больницу сдадут к июлю 2021 года

Во время визита на строящуюся инфекционную больницу Саратова сегодня, 11 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о дополнительном финансировании.

Сейчас на объекте идут отделочные работы. Планируется, что больница будет достроена уже к 1 июля за счет федеральных средств.

Она станет первой специализированной инфекционной больницей. В ней будет предусмотрено общежитие для персонала на 40 номеров.

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