В центре Саратова Volkswagen сбил старика

Иномарка сбила пенсионера
Фото: ГИБДД по Саратову
В центре Саратова сегодня днем, 11 февраля, Volkswagen сбил старика.
- Авария произошла в 15:00 напротив дома №80/84 по улице Рахова. 46-летний водитель иномарки наехал на 82-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД
Пострадавшего с травмами госпитализировали.
Авария произошла на Рахова
Фото: ГИБДД по Саратову
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