В центре Саратова Volkswagen сбил старика

Иномарка сбила пенсионера Фото: ГИБДД по Саратову

В центре Саратова сегодня днем, 11 февраля, Volkswagen сбил старика.

- Авария произошла в 15:00 напротив дома №80/84 по улице Рахова. 46-летний водитель иномарки наехал на 82-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Авария произошла на Рахова Фото: ГИБДД по Саратову

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