Почтальон принесла жителю Питерки пенсию и нашла у него дома два трупа

В селе Питерка Саратовской области почтальон нашла в частном доме тела двух мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трупы были обнаружены вечером 10 февраля.

Почтальон принесла пенсию 67-летнему мужчине. На стук никто не открывал, но дверь не была заперта. Женщина позвала соседа и вместе они вошли внутрь. На полу в комнате лежали тела хозяина и его 60-летнего приятеля.

Следователи не обнаружили на трупах следов насильственной смерти. Предположительно, мужчины могли умереть около трех дней назад.

Установлено, что жилище отапливалось газовой печью – голландкой. Она на момент осмотра была раскалена, по предварительной версии, мужчины отравились окисью углерода.

Начата доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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