В Саратове из кошки вырезали иголку

Из кошки вырезали иголку. Фото Управления ветеринарии Саратовской области

В Саратове ветеринары спасли кошку, которая проглотила иглу.

- В лечебницу обратилась хозяйка животного с жалобами на давно наблюдающийся у питомицы сильный кашель. По словам женщины, кошку лечили в другой клинике от бронхопневмонии, но улучшения не произошло, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении ветеринарии.

Проведенный рентген показал, что в мягких тканях шейно-грудного отдела между пищеводом и трахеей застряла игла. Кошку прооперировали, сейчас она чувствует себя хорошо.

В Управлении владельцев животных просят убирать подальше все несъедобные предметы, которые могут причинить вред здоровью животных.

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