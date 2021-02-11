В Саратове из кошки вырезали иголку

Из кошки вырезали иголку. Фото Управления ветеринарии Саратовской области
В Саратове ветеринары спасли кошку, которая проглотила иглу.
- В лечебницу обратилась хозяйка животного с жалобами на давно наблюдающийся у питомицы сильный кашель. По словам женщины, кошку лечили в другой клинике от бронхопневмонии, но улучшения не произошло, — сообщили «КП-Саратов» в областном Управлении ветеринарии.
Проведенный рентген показал, что в мягких тканях шейно-грудного отдела между пищеводом и трахеей застряла игла. Кошку прооперировали, сейчас она чувствует себя хорошо.
В Управлении владельцев животных просят убирать подальше все несъедобные предметы, которые могут причинить вред здоровью животных.
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