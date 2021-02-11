Инфекционная больница в Елшанке должна открыться летом

Вячеслав Володин побывал на стройке инфекционной больницы в Саратове
В Саратове уже летом должна заработать инфекционная больница в поселке Елшанка.
Сегодня, 11 февраля, строящийся объект посетил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время рабочего визита в Саратов.
Он поинтересовался у министра здравоохранения Олега Костина, насколько новая больница поможет разгрузить другие лечебные учреждения. Тот отметил, что при вводе ее в эксплуатацию, здесь смогут разместиться 500 пациентов инфекционного профиля. То есть удастся серьезно освободить ковидные госпитали, где сейчас остаются порядка двух тыс. пациентов.
Вячеслав Володин напомнил, что больница – это не только стены и оборудование. Самое главное – персонал. Он заявил, что для врачей, среднего медперсонала нужно создавать условия, обеспечивать служебное жилье, контролировать уровень минимальной зарплаты.
К больнице будет проложена дорога, пущен общественный транспорт.
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