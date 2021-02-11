Сотрудница дорожной фирмы в Энгельсе заплатит полмиллиона рублей за попытку дачи взятки

В Саратовской области вынесен приговор сотруднице дорожной фирмы, которая пыталась подкупить сотрудника контролирующего органа.

Как сообщили «КП- Саратов» в СУ СКР региона, свою вину женщина признала и раскаялась.

Преступление было совершено днем 29 октября 2020 года на улице Соколовогорская. Суд установил, что женщина передала сотруднику лаборатории 50 тыс. рублей за то, чтобы в протокол испытаний были внесены ложные сведения о дорожном покрытии на одной из улиц Энгельса.

Сотрудник отказался принять деньги, а женщину задержали оперативники УФСБ.

Суд оштрафовал ее на 500 тыс. рублей.

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