Полиция с чиновниками выявили шестерых нелегалов в Заводском районе Саратова

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Вчера, 10 февраля, сотрудники администрации Заводского района Саратова вместе с сотрудниками налоговой и полиции провели рейд по неформальной занятости.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в районной администрации.

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В ходе мероприятия было выявлено шесть работников, которые трудились без документов.

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Их работодателей пригласили для беседы в администрацию Заводского района. Предстоит выяснение обстоятельств.

Напомним, за неофициальное трудоустройство грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей, а рецидив повлечет за собой сумму вдвое больше.

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