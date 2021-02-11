Володин: В Саратовской области должно быть больше многодетных семей, чем в других регионах

Вячеслав Володин встретился с многодетными семьями Саратовской области

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин проводит 11 февраля встречу с многодетными семьями.

Он заявил, что в 2021 году стоит задача полностью закрыть очередь по предоставлению жилых помещений для многодетных семей. Речь идет про жителей Саратова, Аткарска, Балакова, Пугачева, Энгельса и Саратовского района.

- До июня мы берем на себя обязательства все многодетные семьи обеспечить жильем. А потом встретиться и узнать, все ли довольны, — сказал Володин.

Он поручил региональным и городским властям дать соответствующие предложения, а на следующей встрече уже обсудить возможность обеспечения многодетных жильем. Причем Володин подчеркнул, что жилье должно быть качественным, а не таким, «где стены шатаются».

- Нам надо, чтобы как можно больше было многодетных семей, больше чем в других областях. А это зависит от тех, кто создает условия. Если есть жилье, есть садик, есть работа, то захотят завести большую семью, — уверен Вячеслав Володин.

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