В Саратове шофер Toyota Rav4 застрял на трамвайных путях при объезде пробки

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Сегодня, 11 февраля, на саратовских улицах образовались заторы из-за затяжного снегопада.
Некоторые водители стоят в пробках, а другие ищут пути избежать этого.
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Объехать заторы захотел и шофер Toyota Rav4. Желание объехать трудный участок через трамвайные пути обернулось тем, что он попросту застрял.
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В соцсетях опубликовали снимки с места событий.
Иномарка стоит прямо на пути трамвайного маршрута №10.
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