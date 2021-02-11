В Саратове шофер Toyota Rav4 застрял на трамвайных путях при объезде пробки

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Сегодня, 11 февраля, на саратовских улицах образовались заторы из-за затяжного снегопада.

Некоторые водители стоят в пробках, а другие ищут пути избежать этого.

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Объехать заторы захотел и шофер Toyota Rav4. Желание объехать трудный участок через трамвайные пути обернулось тем, что он попросту застрял.

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В соцсетях опубликовали снимки с места событий.

Иномарка стоит прямо на пути трамвайного маршрута №10.

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