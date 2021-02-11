Пенсионер из Саратова отправил мошенникам более миллиона рублей

В Саратове пенсионер отправил мошенникам более 1,2 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, Алексей Михайлович посетил три торговых центра, чтобы через банкоматы перевести аферистам деньги.

Они заманили пенсионера тем, что рекомендовали ему обезопасить свои сбережения от незаконных операций. Для этого надо было перевести деньги на называемый безопасный счет. После случившегося он пошел в полицию.

Мужчина уверяет, что знал о таких способах мошенничества, но сам не может поверить, что попался на них.

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