Житель Энгельса до смерти забил мужчину из поселка Анисовский

Мужчина забил соперника до смерти Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области 35-летний мужчина на месте показал, как избивал соперника своей сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим. Сейчас его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти пострадавшего.

По версии следствия, утром 4 февраля житель Энгельса отправился в поселок Анисовский, где у своего знакомого гостила его сожительница. Приехав к 57-летнему сопернику домой, он принялся избивать его.

После этого мужчина вместе с сожительницей уехал, а пострадавший скончался.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас он арестован.

Мужчина был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

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