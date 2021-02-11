Житель Энгельса до смерти забил мужчину из поселка Анисовский

Мужчина забил соперника до смерти
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области 35-летний мужчина на месте показал, как избивал соперника своей сожительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже был судим. Сейчас его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти пострадавшего.
По версии следствия, утром 4 февраля житель Энгельса отправился в поселок Анисовский, где у своего знакомого гостила его сожительница. Приехав к 57-летнему сопернику домой, он принялся избивать его.
После этого мужчина вместе с сожительницей уехал, а пострадавший скончался.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Сейчас он арестован.
Мужчина был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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