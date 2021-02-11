Названы ответственные за выдачу лицензий УК в Саратове

Изменился состав лицензионной комиссии Саратовской области, которая выдает и аннулирует лицензии управляющим компаниям.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной жилищной инспекции, в нее входят десять человек.

- Министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев;

- Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и ЖКХ области Марина Цыганова.

- Начальник Государственной жилищной инспекции области Сергей Вербин;

- Представитель Общественного Совета администрации Энгельсского района Марат Бичурин;

- Представитель ассоциации субъектов общественного жилищного контроля «Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области» Андрей Жбанчиков;

- Представитель Союза управляющих организаций Саратовской области Ростям Муратов;

- Представитель Союза управляющих организаций Саратовской области Людмила Шацкая;

- Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области Илья Овчинников;

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Саратовской области Михаил Петриченко;

- Представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Наталья Татаринцева.

Пять управляющих организаций уже подали заявления на получение лицензий.

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