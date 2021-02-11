В Саратове подростка на три года отправили в колонию за попытку продать наркотики

В Заводском районе Саратова осудили 17-летнего парня за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета.

- В июне 2020 года парень, которому тогда было 16, решил заработать деньги на сбыте наркотиков. Для этого он в сентябре приехал из Воронежской области в Саратов. На улице Маркина 5 сентября его поймала полиция. При досмотре у него нашли более 500 граммов синтетического вещества, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Свою вину подросток признал. Его отправили в воспитательную колонию на три года.

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