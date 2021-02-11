Вячеслав Володин: Саратов должен остаться Саратовом

В Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин проводит встречу с градозащитниками. Речь идет о сохранении объектов историко-культурного наследия.

Вячеслав Володин напомнил, что реставрация пяти объектов будет выполнена в ближайшее время за счет федерального бюджета. Это — Дом-музей Павла Кузнецова, мемориальный музей Николая Чернышевского, усадьба в селе Пады Балашовского района, Хвалынский и Вольский краеведческие музеи.

Кроме того, он ищет средства на реставрацию Дома Яхимовича.

- До недавнего времени он находился в непонятно чьей собственности. Хорошо, что вернули. Теперь можно дальше заниматься его реставрацией, — заявил Володин.

Он считает, что город должен обязательно сохранить исторический облик.

- Саратов не будет Саратовом, если город не сохранит баланс. Если история не будет представлена этими объектами. У вас задача не только провести реконструкцию, но задача сохранить исторический облик. Только тогда Саратов будет Саратовом. Только тогда он будет обеспечивать преемственность истории, которая составляет несколько веков, — уверен председатель Государственной думы.

Также он заявил, что в городе следует прекратить точечную застройку.

- Почему город и область не инициируют суды с застройщиками? А потому, что подписи стоят на разрешениях представителей города и области. Не будут же они против себя суды инициировать, — отметил Вячеслав Володин.

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