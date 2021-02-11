Большегрузам весом свыше 10 тонн до середины марта запрещен въезд в Саратов

В Саратове с 15 декабря до 15 марта с 6:00 до 22:00 запрещен въезд в Саратов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий международные грузы, продукты, лекарства, животных, топливо, семена и почту, грузы, необходимые для предотвращения ЧС, а еще на транспорт Минобороны.

ГИБДД призывает шоферов не нарушать правила и не затруднять работы коммунальных служб.

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