Трое рецидивистов из Аткарска расплачивались фальшивками за елки и розы

Полиция в содействии с сотрудниками Росгвардии и ГИБДД задержала троих рецидивистов из Аткарска, подозреваемых в сбыте фальшивых денег.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, их задержали на машине, в транспорте обнаружились семь поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей.

Двумя из них мужчины расплачивались в цветочном магазине за букет роз и на елочном базаре.

Подозреваемых взяли под стражу, возбуждено уголовное дело.

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