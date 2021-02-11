От коронавируса в Саратове умерла 90-летняя женщина

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли четыре человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава, им было от 55 до 90 лет.

У скончавшегося 55-летнего мужчины, как и у 65-летней женщины, была гипертония и атеросклеротическая болезнь сердца.

Также умер 77-летний мужчина с тяжелым коморбидным состоянием — сахарный диабет, перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз артерий нижних конечностей.

Умершая 90-летняя женщина страдала сердечной недостаточностью, сложным нарушением ритма и хронической болезнью почек.

Всего в области уже насчитывается 590 смертей от коронавируса.

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