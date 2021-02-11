В прокуратуру направлено обращение по застройщикам ЖК «Победа»

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Депутат Госдумы Николай Панков прокомментировал направление в прокуратуру обращение по поводу действия застройщиков на ЖК «Победа». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале "Пара слов".

- В прокуратуре области обсудили обращение по ЖК «Победа». Оно уже направлено главой Саратова Исаевым. Это то, о чем говорил Вячеслав Володин. Люди не должны страдать от действий недобросовестных застройщиков. И должностных лиц, которые закрывают глаза на то, что корыстная борьба за земельные участки мешает достроить дом с неплохой экономикой. Хотя есть инвестор, готовый вложить собственные средства.

Необходимо провести проверку и дать правовую оценку этих действий. Чтобы никто больше не смог препятствовать завершению строительства. И дольщики как можно скорее получили свои квартиры, - написал Панков.