В Саратовской области два человека пострадали в ДТП Kia и Volkswagen

В ДТП пострадали водитель и пассажирка Kia. Фото Балаковской Госавтоинспекции

В Балаковском районе Саратовской области сегодня утром, случилось ДТП.

- По предварительным данным, примерно в 10:20 на 297-м км трассы Саратов — Самара — Волгоград, около села Плеханы 43-летний водитель Kia Sportage выехал на «встречку» и врезался в Volkswagen Touareg, которым управлял 41-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В ДТП пострадал сам шофер, учинивший аварию, и его пассажирка. Их госпитализировали.

Авария произошла у села Плеханы. Фото Балаковской Госавтоинспекции

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.