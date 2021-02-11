В Энгельсе планируется нарастить выпуск троллейбусов «Адмирал»

В Энгельсе будут выпускать все больше троллейбусов "Адмирал". Фото пресс-службы министерства промышленности и энергетики Саратовской области

Завод в Энгельсе увеличит производство троллейбусов, но в Саратов они не придут.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, в 2020 году на площадке обособленного подразделения «Энгельсский завод электротранспорта» филиала ООО «ПК Транспортные системы» был изготовлен 151 троллейбус «Адмирал».

Из них 87 для Санкт-Петербурга, 33 — для Омска и 31 — для Иванова.

В 2021 году в планы предприятия входит увеличение объемов производства на 32%.

Также рабочие завода освоили производство кузовов трамвая «Львенок», первый выпущен уже в ноябре 2020 года. А в этом году планируется собрать и покрасить еще 50 единиц.

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